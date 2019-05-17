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  • Son Güncelleme: 24.05.2019 13:05

17 Mayıs ?

bugün gün birincisi kim oldu? Hafta içi her gün yayınlanan programda dün en yüksek puanı alan isim Güngör oldu.

17 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?

Haftanın finaline adım adım yaklaşılıyor. Bugün ise haftanın 4.günü ekranlara geliyor. Yarın haftanın birincisi olan ismi bileziklerin sahibi olacak. Peki haftanın birincisi kim oldu, puan durumu tablosu nedir? ?
Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var.

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gün sonunda çeyrek altının sahibi 14 puanla Güngör oldu. Haftalık değerlendirme sonunda son ikiye Ezgi ve Ceren kaldı. 49 puan toplayan Ceren, yarışmaya ve hayallerine veda etti. Ezgi, 58 puanla haftayı üçüncü tamamladı. Beş altın bileziği ise 68 puanla Gülcan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS PUAN DURUMU

Ceren: 9 puan

Ezgi: 12 puan

Gülcan: 13 puan

Güngör: 14 puan

GELİNİM MUTFAKTA 15 MAYIS PUAN DURUMU

Güngör: 15

Ceren: 5

Gülcan: 18

Ezgi: 12

GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS PUAN DURUMU

Ceren: 8 puan

Güngör: 9 puan

Gülcan: 14 puan

Ezgi: 15 puan

GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS

, Gülcan'ın verilen puana tepki göstermesi üzerine Nesibe Hanımın yemek yorumunu kendisine soruyor!
Reyhan Hanımın yüzündeki sivilceler merak uyandırıyor! Ezgi ve Güngör arasında söz dalaşı yaşanıyor! Gülcan'ın, Besime Hanım ile yaşadığı "Çocuğumu size göstermem!" tartışması bu bölümde de devam ediyor!

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