Perşembe akşamlarının dikkat çeken dizisi Çarpışma'nın yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Çarpışma 23. bölüm fragmanını merak ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadir, annesi Asiye'nin gözlerinin önünde öldürülmesiyle büyük bir şoka ve geçici bir inkar sürecine girer. Cansız, Zeynep'e kurtuluşu için 24 saat süre biçer, Kadir'i arar ve bu zaman zarfında Zeynep'i bulamazsa, sevdiği kadının paramparça olacağını söyler.

CANSIZ'DAN BÜYÜK TUZAK

Cansız, Kadir'in ardından Veli'yi de arar. Ona da, kendisine 24 saat içerisinde bir kaçış planı hazırlamasını, aksi halde Zeynep'in öleceğini söyler. Diğer yandan Kerem, Kadir'e gider ve Cemre'ye ulaşamadığını, Demir'in onu alıkoymuş olabileceğinden endişelendiğini söyler.

KADİR VELİ'DEN YARDIM İSTİYOR

Kadir, Demir'in izini bulmak için Veli'den yardım ister. Cansız'a da Cemre'nin Demir tarafından kaçırıldığı haberi gelir. Selim'e Cemre'yi koruyacağına dair sözü olan Cansız, adamlarına Cemre'yi bulup, getirmeleri talimatını verir. Belma, Cemre'nin Cansız'ın adamlarınca götürülmesine tanıklık eder, onları takip eder ve Cemre'nin getirildiği yeri Kadir'e bildirir.

MEKANDA ÇATIŞMA ÇIKIYOR

Kadir, Veli ve Kerem, Cansız'ın Zeynep'i ve Cemre'yi alıkoyduğu mekanına gelir. Aralarında büyük bir çatışma çıkar. Bu sırada yaşanan bir arbedede Cemre vurulur ve ağır yaralanır. Cemre ölümle yüz yüzedir. Zeynep de bir sandalyeye bağlanmış ve etrafına bombalar yerleştirilmiştir. Cansız'ın verdiği süre de su gibi akmaktadır ve Zeynep'in bağlı olduğu bombaların patlamasına dakikalar kalmıştır. Zeynep'i kurtarabilecek tek kişi olan Kadir ise ölümcül bir ikilemle karşı karşıyadır.