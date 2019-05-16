Avlu 43. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Deniz ve Azra'nın yeni kararı!

Star TV ekranlarının ilgiyle dizisi Avlu'nun yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Avlu 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Safiye'nin odasından özgürlüğe açılan kapı aralanmak üzeredir. Ancak oradan kimlerin geçeceği bilinmemektedir.

DENİZ VE AZRA'DAN YENİ KARAR

Deniz ve Azra birbirlerinden habersiz aynı anda belki de tarihlerinin en cesur kararını alırlar. Zerrin ise tanıdık bir yüzün onu nerelere sürükleyebileceğini deneyimleyecektir.

SIRADAKİ KURBAN KİM?

Murat'ın esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluşu Deniz'in tüm dikkatini Zerrin'e yöneltmesine sebep olur. Fakat Zerrin de karşıt hamlelerini hazırlamıştır. Oktay ve Murat'tan sonra tehlikeli oyunun sıradaki kurbanı kimdir?