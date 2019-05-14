Salı akşamlarının sevilen dizisi Leke bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Heyecan dolu yeni bölümün ardından izleyiciler Leke 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

LEKE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasemin, Fischer'dan duyduklarıyla şoke olur. Aynı anlarda otele Cem ve Mehmet gelir. Yasemin, Cem'e yaşadıklarını anlatacak mı?

BİRKAN VE SERPİL YÜZLEŞMESİ

Birkan, Serpil'in odasına ve Yasemin'in masasına dinleme cihazı yerleştirir. Yasemin; Serpil'e, Fischer'la olan toplantının hesabını sorduğunda Birkan her şeyi duyar. Birkan'ın, Serpil'le yüzleşmesi nasıl geçecek?

CEO'LUK GÖREVİNİ KİM ALACAK?

Mehmet'in, Yasemin ve Cem'in üzerine oynadığı oyun istediği şekilde ilerlemeye başlamıştır. Bu sırada Marin Marin'de yeni Ceo'nun açıklanacağı gün gelir. Cem, Ceo'luk görevini alabilecek mi?

EKBER BİLGİLERİ CEM'LE PAYLAŞIYOR

Belkıs'ın şirketini araştıran Ekber, bulduğu bilgileri Cem'le paylaşır. Cem öğrendikleriyle annesine bir kez defa öfke duyar. Cem, annesi Belkıs'la yüzleşecek mi?

CEM, YASEMİN'İN YAŞADIKLARINI ÖĞRENECEK Mİ?

Arda, annesi ve halasının üzerindeki baskıyla kendini ispatlamak için şirketine açılış partisi düzenlemeye karar verir. Parti organizasyonunu Hoyo'ya verir ve gecede Yasemin görev alır. Ferhan ve Cem'i açılışa davet eder. Yasemin'i tekne baskını gecesinden tanıyan Arda büyük bir oyun oynar. Davette, Arda, Cem ve Yasemin bir araya gelir.