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Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili şok itiraf! 14 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle

14.05.2019 17:52

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı! Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, Ecrin Kurnaz'ın ailesi hakkında akılalmaz gerçekleri ortaya çıkardı. Ecrin'in annesi Sevcan Kurnaz'dan, 14 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında peş peşe itiraflar geldi! Hepsi ve daha fazlası için 14 Mayıs Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz!


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