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  • 13.05.2019 22:23
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 22:23

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Ceren hayatının şokunu yaşıyor!

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'un yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. Heyecan dolu yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Zalim İstanbul 8. bölüm fragmanı yayında mı?

Kanal D ekranlarının dikkat çeken dizisi dizisi yeni bölümüyle saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu akşam yayınlanan yeni bölümünde Şeniz kusursuz işleyen planı sayesinde Ceren'e hayatının şokunu yaşadı. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ceren, Şeniz'in desteği ile hayallerine dalarken yaşadıkları, gerçeği en acı şekilde yüzüne vurur. Cemre ve Cenk travmatik itirafın ağırlığını yaşarken, Agah ve Seher'in baskını ile neye uğradıklarını şaşırırlar.

CENK DURUMUN CİDDİYETİNİN FARKINA VARAMIYOR

Agah ve Seher yüzleşmekten korktukları karşılaşmanın ortasına düşerler. Cemre içine düştüğü çıkmaz nedeni ile Cenk'i suçlarken. Cenk durumun ciddiyetinin farkında değildir.

CEREN'E BÜYÜK ŞOK

Şeniz kusursuz işleyen planı sayesinde Ceren'e hayatının şokunu yaşatacaktır.

CEMRE NEDİM'İN PEŞİNE BIRAKMAYA NİYETLİ DEĞİL

Öte yandan Cemre, Nedim'in gerileyişinin peşini bırakmaya niyetli değildir, bunun için attığı adımlarla en tehlikeli düşmanını açıkça karşısına alacaktır. Tüm bunların yanında Agah'ı huzursuz eden bir mektup Karaçay Köşkü için diken üstünde günleri işaret eder.

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