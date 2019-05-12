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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 00:27

7. yeni bölüm fragmanı yayında! Aysel'den şaşırtan karar

ATV ekranlarında pazar akşamı yayınlanan 'un yeni bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler şimdi Zengin ve Yoksul fragmanını bekliyor. Peki, . bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Zengin ve Yoksul 7. bölüm fragmanı yayında!

Pazar akşamı ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler şimdi . bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ZENGİN VE YOKSUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Öğrendikleri karşısında ne yapacağını şaşıran Berrin çaresizdir; Nihal'in yüzüne bile bakmaz.

AZİZ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Aziz, Aleyna'nın eve dönmesi için ne gerekiyorsa yapacaktır.

AYSEL'DEN YENİ KARAR

Aysel, düşüncesizce giriştiği oyunun bir parçası olmak istememektedir artık; ne Aleyna, ne Karan ne de kendisi üzülsün istemez. Ama bu oyundan çıkmak umduğu kadar kolay olacak mıdır?

KARAN KARIŞIK DUYGULAR İÇERİSİNDE

Karan ise duyguları ve intikam ateşi arasında sıkışmıştır. Aysel, Karan'a olan hislerini daha fazla saklayamaz. Karan'ın tepkisi ne olacak peki, Aysel'e gerçek hislerini söyleyebilecek mi yoksa girdiği oyunu devam ettirmek zorunda mı kalacak?

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