Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kardeş Çocukları'nın yeni bölümü dikkat çekti. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. Peki, Kardeş Çocukları 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ümran'ın Cemal'i vurmasıyla birlikte kız kardeşler için bir dönem kapanır ve yeni sınavlarla dolu bir dönem başlar.

YILDIRIM'IN BÜYÜK YÜZLEŞMESİ

Çocuğunun doğduğundan artık emin olan Yıldırım'ın Ümran'la da Umay'la da yüzleşmesi hepsi için yıkıcı olur. Umay, adım adım köşeye sıkışırken Ümran artık onun yalanlarını taşımakta zorlanmaktadır.

ÜMRAN'I BEKLEYEN TEHLİKE NE?

Yalanlar ve gerçekler arasında sıkışıp kalan Ümran hiç beklemediği bir tehditle burun buruna gelirken, Hayat annesinin kendisinden bir şeyler gizlediğinin farkındadır.

REŞAT VE UMAY SAVAŞI BÜYÜYOR

Diğer yanda, Hayal'in Reşat ve Cansel'i yakalaması Umay ve Reşat arasındaki son köprüyü de yıkar. Reşat ve Umay arasındaki savaş giderek çirkinleşirken, Umay hedeflerine emin adımlarla yürümektedir. Ancak Yıldırım'ın çocuğunu bulmak için attığı sürpriz adım, tüm planları alt üst etmek üzeredir.