Hercai 10. bölüm fragmanı, diziseverler tarafından heyecanla araştırılıyor. Cuma akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hercai'nin 9. bölümünde Miran ve Azat'ın büyük kavgası bölümde damga vurdu. Azize hain planını devreye soktu. Hercai'nin 9. son bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizden son bölüme ulaşabilecekler. Peki, Hercai 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler yaşandı? İşte Hercai'nin 9. son bölüm özeti...

HERCAİ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Atv'de ekranlara gelen Hercai'nin 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak. Hercai 10. bölümüyle 17 Mayıs Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.

HERCAİ'NİN 9. SON BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HERCAİ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan yaşadıklarından uzaklaşabilmek ve doğru kararı verebilmek için Melike'nin köyüne gider ama Miran, Reyyan'ı orada da bulur.

MİRAN, REYYAN'I İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

İkili bir kere daha hesaplaşırken Miran, Reyyan'ı yeniden kendisine güvenmesi için ikna etmeye çalışmaktadır. Reyyan'ın gidişiyle yıkılan Azat'ın hemen pes etmeye niyeti yoktur.

AZAT HAREKETE GEÇİYOR

Reyyan'ın söylediklerini kabul edemeyen ve kendi kulaklarımla duymadan inanmam diyen Azat harekete geçer.

YAREN'E BÜYÜK SÜRPRİZ

Diğer yandan düşmanla iş çevirirken babasına yakalanan Yaren'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Kızının yaptıklarını öğrenen ve daha fazla sabrı kalmayan Cihan gemileri yakmaya karar verir.

HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hercai dizisi Mardin'in Midyat ilçesinde çekiliyor. Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken ilimiz Hercai dizisine de ayrı bir soluk katıyor. Dizi, bir diğer adı Midyat Konuk Evi Müzesi olarak bilinen Mardin Midyat Sıla Konağı'nda çekiliyor. Sıla Konağı'nın ismi geçmişte çok başarılı bir yapıt olan Sıla dizisinden geliyor. Konak, gerek mimari yapısı, gerekse tarihi havası ile dikkat çekiyor.

Eskiden bir Süryani aileye ait olan konak, sahibi vefat edince devlete bağışlanmış ve şu anda kültürel gezilere açık bir açık hava müzesi olarak kullanılıyor. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte daha fazla kişiye tanıtılması sağlanan konağın Mardin'e gelecek turist sayısını da artıracağı düşünülüyor.

MALABADİ KÖPRÜSÜ NEREDE?

Hercai dizisinde UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesi'nde bulunan Malabadi Köprüsü'nde de sahnelere yer verildi. Malabadi Köprüsü, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.

HERCAİ KELİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Hercai, hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan kimseye denmektedir.