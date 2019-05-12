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  • 12.05.2019 18:40
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 18:41

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Can kararını veriyor!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümünde ortalık iyice karıştı. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ardından yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Erkenci Kuş 42. bölüm fragmanı yayında mı?

Cumartesi akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından bekleniyor. İzleyiciler yayınlandı mı sorusuna merakla yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can, teknem bozuldu bahanesiyle geri döner. Sanem'e senin için döndüm diyemez. Sanem teknesi yüzünden dönmesine bozulur fakat neden benim için dönmedin de diyemez. Çiftimiz, gururundan birbirine derdini anlatamaz ama kader ağlarını örmüştür bir kere. Fikr-i Harika ekibi de kaderin işini hızlandırmaya devam eder.

SANEM, YILIN YAZARI SEÇİLİYOR

Sanem, bir dernek tarafından yılın yazarı seçildiğinde, Yiğit bunu Sanem'le başbaşa kalmak için bir fırsata dönüştürmek ister. Aziz, ekibin de yardımıyla Yiğit'i devreden çıkarıp, Can ve Sanem'in bir arada olacağı, Can'ın onun fotoğraf çekimini yapacağı bir ortam yaratır. Sanem ve Can bir arada olsun yeter, dünya duracak zaten!

CAN KENDİNDEN EMİN!

Bu arada Can, Yiğit'in kitabı yaktığından emindir ve onun foyasını ortaya çıkarmak ustaca bir plan yapar.

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