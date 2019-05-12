ATV CANLI YAYIN

Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Zengin ve Yoksul yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan dolu yeni bölümde Karan ise duyguları ve intikam ateşi arasında sıkışıyor. Şimdi izleyiciler şimdi yeni bölümde neler olacak sorusuna yanıt arıyor. Zengin ve Yoksul 6. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

Zengin ve Yoksul dizisi saat 20.30'da ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

ZENGİN VE YOKSUL 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öğrendikleri karşısında ne yapacağını şaşıran Berrin çaresizdir; Nihal'in yüzüne bile bakmaz.

AZİZ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Aziz, Aleyna'nın eve dönmesi için ne gerekiyorsa yapacaktır.

AYSEL'DEN YENİ KARAR

Aysel, düşüncesizce giriştiği oyunun bir parçası olmak istememektedir artık; ne Aleyna, ne Karan ne de kendisi üzülsün istemez. Ama bu oyundan çıkmak umduğu kadar kolay olacak mıdır?

KARAN KARIŞIK DUYGULAR İÇERİSİNDE

Karan ise duyguları ve intikam ateşi arasında sıkışmıştır. Aysel, Karan'a olan hislerini daha fazla saklayamaz. Karan'ın tepkisi ne olacak peki, Aysel'e gerçek hislerini söyleyebilecek mi yoksa girdiği oyunu devam ettirmek zorunda mı kalacak?