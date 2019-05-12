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  • 12.05.2019 20:08
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 20:08

6. bölüm canlı izle

ATV ekranlarında geçen hafta yayınlanan bölümüyle dikkat çeken dizisinin yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde Aysel, düşüncesizce giriştiği oyunun bir parçası olmamaya karar veriyor. Peki, merakla beklenen yeni bölümde neler yaşanacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan dolu yeni bölümde Karan ise duyguları ve intikam ateşi arasında sıkışıyor. Şimdi izleyiciler şimdi yeni bölümde neler olacak sorusuna yanıt arıyor. . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

Zengin ve Yoksul dizisi saat 20.30'da ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

ZENGİN VE YOKSUL 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öğrendikleri karşısında ne yapacağını şaşıran Berrin çaresizdir; Nihal'in yüzüne bile bakmaz.

AZİZ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Aziz, Aleyna'nın eve dönmesi için ne gerekiyorsa yapacaktır.

AYSEL'DEN YENİ KARAR

Aysel, düşüncesizce giriştiği oyunun bir parçası olmak istememektedir artık; ne Aleyna, ne Karan ne de kendisi üzülsün istemez. Ama bu oyundan çıkmak umduğu kadar kolay olacak mıdır?

KARAN KARIŞIK DUYGULAR İÇERİSİNDE

Karan ise duyguları ve intikam ateşi arasında sıkışmıştır. Aysel, Karan'a olan hislerini daha fazla saklayamaz. Karan'ın tepkisi ne olacak peki, Aysel'e gerçek hislerini söyleyebilecek mi yoksa girdiği oyunu devam ettirmek zorunda mı kalacak?

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