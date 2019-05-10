TRT 1 akşamlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Abdülhamid kurduğu dahiyane oyunla Rothshild'i çaresiz bıraktı. İzleyiciler şimdi Payitaht Abdülhamid 86. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid kurduğu dahiyane oyunla Rothshild'i çaresiz bırakır. Rothshild Abdülhamid'in elindeki belgeleri almak için kaçırılan eski vekilleri bulmak zorundadır.

VEMBERY'DEN BÜYÜK PLAN

Vembery Rothshild'in bu çaresizliğini kullanmaya kalkınca, Rothshild de Vembery'i ele ver. Ama ikisinin planları da, Avukat lakaplı kişinin tertibiyle alt üst olur. Bu arada, İngiliz gemileri şehri bombalamak üzere yaklaşmaktadır.

ABDÜLHAMİD'DEN MAHMUT PAŞA'YA GÖREV



Abdülhamid vakit kazandırması için Mahmut Paşa'yı vazifelendirir. Vicinio Sander'i rehin almış, Süleyman mabedinin haritasını da ele geçirmiştir. Artık Halil Halid ve Jorris'in ortak düşmanıdır. Garo ise ikisinden de habersiz kendi tertibini yapar. Bu kez çok can yakacaktır.

ŞİVENAZ'IN SON KURBANI KİM OLACAK?



Şivenaz zindana atılmıştır. Kendini kurtarmak için yaptığı şeytani plan ise Bidar'ı ve tüm sarayı yasa boğacaktır. Şivenaz'ın son kurbanı kim olacak? Mahmut Paşa gemileri Payitaht'tan uzak tutmayı başarabilecek mi? Abdülhamid'in izini sürdüğü gizemli avukat kim? Abdülhamid Rotschild düellosunun galibi kim olacak?