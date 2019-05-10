Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 10.05.2019 23:52
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 23:52

10. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Reyyan'dan sürpriz karar!

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'nin yeni bölümünde yaşananlar geceye damgasını vurdu. İzleyiciler ". bölüm fragmanı yayında mı?" sorusuna merakla yanıt arıyor. İşte Hercai'nin son bölümünde yaşanan olaylar...

Hercai 10. bölüm fragmanı yayında mı?

Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen 'nin son bölümünde yaşananlar herkesi şaşırttı. Miran ve Reyyan hesaplaşması geceye damgasını vuran sahnelerden oldu. İzleyiciler yeni bölümün sona ermesinin ardından . bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Hercai'nin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan yaşadıklarından uzaklaşabilmek ve doğru kararı verebilmek için Melike'nin köyüne gider ama Miran, Reyyan'ı orada da bulur.

MİRAN, REYYAN'I İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

İkili bir kere daha hesaplaşırken Miran, Reyyan'ı yeniden kendisine güvenmesi için ikna etmeye çalışmaktadır. Reyyan'ın gidişiyle yıkılan Azat'ın hemen pes etmeye niyeti yoktur.

AZAT HAREKETE GEÇİYOR

Reyyan'ın söylediklerini kabul edemeyen ve kendi kulaklarımla duymadan inanmam diyen Azat harekete geçer.

YAREN'E BÜYÜK SÜRPRİZ

Diğer yandan düşmanla iş çevirirken babasına yakalanan Yaren'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Kızının yaptıklarını öğrenen ve daha fazla sabrı kalmayan Cihan gemileri yakmaya karar verir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriHercai 10. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Reyyan'dan sürpriz karar!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri