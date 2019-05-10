Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Hercai'nin son bölümünde yaşananlar herkesi şaşırttı. Miran ve Reyyan hesaplaşması geceye damgasını vuran sahnelerden oldu. İzleyiciler yeni bölümün sona ermesinin ardından Hercai 10. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Hercai'nin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyyan yaşadıklarından uzaklaşabilmek ve doğru kararı verebilmek için Melike'nin köyüne gider ama Miran, Reyyan'ı orada da bulur.

MİRAN, REYYAN'I İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

İkili bir kere daha hesaplaşırken Miran, Reyyan'ı yeniden kendisine güvenmesi için ikna etmeye çalışmaktadır. Reyyan'ın gidişiyle yıkılan Azat'ın hemen pes etmeye niyeti yoktur.

AZAT HAREKETE GEÇİYOR

Reyyan'ın söylediklerini kabul edemeyen ve kendi kulaklarımla duymadan inanmam diyen Azat harekete geçer.

YAREN'E BÜYÜK SÜRPRİZ

Diğer yandan düşmanla iş çevirirken babasına yakalanan Yaren'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Kızının yaptıklarını öğrenen ve daha fazla sabrı kalmayan Cihan gemileri yakmaya karar verir.