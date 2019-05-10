Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde heyecan doruktaydı. Yayınlanan son bölümün ardından izleyiciler Arka Sokaklar 518. bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canan Şahin'in evinde saldırı başlamıştır. Mesut köşeye sıkışır, Rıza Baba'dan yardım ister. Rıza baba ve ekibimiz en hızlı şekilde olay yerine yetişirler. Firaz ve adamları evin içine sızmayı başarır.

CEREN TEHLİKEDE!

Canan'ın kızı Ceren büyük tehlikededir. Ekip çatışmada üstünlüğü sağlar. Firaz kaçar. Canan ve Ceren kurtarılır. Firaz, başladığı işi bitirecektir. Büyük oynar. Canan'ın koruması Salih'in nişanlısını rehin alır. Salih'i kızı öldürmekle tehdit eder.

FİRAZ VE ADAMLARINDAN TUZAK

Ceren okullar arası koşu müsabakasındadır. Yarıştan dönerken Salih, Mesut'un kullanacağı arabayı bozar. Ceren ve Mesut yolda kalır. Firaz ve adamları ikisini de öldürmek için yollarını keser.

EKİP DURUMA ANLAM VEREMİYOR

Nasuh, Arif müdüre yüksek yetkili kişilerden gelen bir telefonla nezaretten çıkarılır ve tanık koruma evine alınır. Ekipten kimse duruma anlam veremez. Şebnem, Engin Müdür ile konuşmak ister. Nasuh'un kurtulması karşılığında ona vereceği çok önemli bir isim vardır: Zahir…

MESUT'UN AKRABASI İLKAY İSTANBUL'A GELİYOR

Mesut'un kuzeninin kızı İlkay, Şanlıurfa'dan İstanbul'a üniversite de okumak için gelir. İlkay'ın annesi Sadiye kızını Mesut'a emanet eder. Okul meselesini halledene kadar misafir etmesini arzu eder.

GÜLSÜM'Ü KİM KAÇIRDI?

Gülsüm, Taci isimli uyuşturucu işine bulaşmış birini yakalamak için polisle işbirliğine girer. Taci yakalanır ancak birkaç gün sonra Gülsüm'e ulaşılamaz. Evde kan izleri vardır. Gülsüm seri katil tarafından kaçırılma ihtimali yüksektir.