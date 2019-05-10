Star TV ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan İstanbullu Gelin'in yeni bölümüyle heyecan doruktaydı. Yeni bölümdeEsma'nın kararı Boranlar'da şaşkınlık yarattı. İzleyiciler şimdi merakla İstanbullu Gelin 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esma'nın kararı ailede büyük şaşkınlık yaratırken, Garip'in bu karara tepkisi Esma için beklenmedik olur. Boranlar, Esma'yı konağa geri döndürmek için Senem'i harekete geçirirler.

İSTANBULLU GELİN 84. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ADEM'DEN HAYATİ KARARLAR

Adem, Güneş'i kaybetmemek adına hayati kararlar almaktadır. Dilara'nın da Güneş'e adım atmasıyla artık dengeler değişir. Herkesin bir arada olduğu "Anneler Günü" tüm Boranlar için unutulmaz bir gün olacaktır.

ADEM DİLARA'YA İÇİNİ DÖKÜYOR

Adem, Güneş'e ulaşamamaktadır. Onu kimsenin anlamadığını düşündüğü sırada içini Dilara'ya döker.

SÜREYYA ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

Süreyya ise tüm yaşananlara rağmen kendi çıkışını bulmanın yolunda ilerlemektedir.