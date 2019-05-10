Game Of Thrones 8. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? Nereden izlenir?

Game Of Thrones 8. final sezonuyla izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. İzleyiciler heyecanla Game Of Thrones'un bir sonraki bölümünde neler yaşanacağını bekliyor. Heyecan dolu son bölümün ardından "Game Of Thrones 8. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu merakla araştırılıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

GAME OF THRONES 8. SEZON 5. BÖLÜM NE ZAMAN?

54 dakikadan oluşan 1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlandı.

58 dakikadan oluşan 2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlandı.

1 saat 22 dakikadan oluşan 3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlandı.

1 saat 20 dakikadan oluşan 4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlandı.

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON NEREDEN İZLENEBİLİR?

Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda bulunuyor. Game Of Thrones'un 8. sezonunu seyretmek isteyenlerin Digiturk'e üyesi olması gerekiyor. Dizi, ABD ile aynı anda, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.