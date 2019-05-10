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  • 10.05.2019 20:54
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 20:56

dizisi nerede çekiliyor, Hercai ne demek? İşte Hercai dizisindeki merak edilen o konak...

" dizisi nerede çekiliyor?" sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, izlenme rekorları kıran ? İşte o sorunun yanıtı...

Hercai dizisi nerede çekiliyor?

ATV ekranlarında saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Hercai yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kitliyor. İzleyiciler Hercai hakkındaki detayları araştırıyor. sorusu bu nedenle merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Hercai'deki konak nerede? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hercai dizisi Mardin'in Midyat ilçesinde çekiliyor. Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken ilimiz Hercai dizisine de ayrı bir soluk katıyor. Dizi, bir diğer adı Midyat Konuk Evi Müzesi olarak bilinen Mardin Midyat Sıla Konağı'nda çekiliyor. Sıla Konağı'nın ismi geçmişte çok başarılı bir yapıt olan Sıla dizisinden geliyor. Konak, gerek mimari yapısı, gerekse tarihi havası ile dikkat çekiyor.

Eskiden bir Süryani aileye ait olan konak, sahibi vefat edince devlete bağışlanmış ve şu anda kültürel gezilere açık bir açık hava müzesi olarak kullanılıyor. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte daha fazla kişiye tanıtılması sağlanan konağın Mardin'e gelecek turist sayısını da artıracağı düşünülüyor.

MALABADİ KÖPRÜSÜ NEREDE?

Hercai dizisinde UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesi'nde bulunan Malabadi Köprüsü'nde de sahnelere yer verildi. Malabadi Köprüsü, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.

HERCAİ KELİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Hercai, hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan kimseye denmektedir.

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