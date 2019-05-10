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  • Son Güncelleme: 17.05.2019 15:32

'la Sofrada kim kazandı?

'la Sofrada 2019 Cuma günü saat 16.00 itibariyle başladı. FOX TV'nin lezzet kokan yarışması bir final bölümü ile daha karşımızda.

10 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

'la Sofrada 2019 Cuma günü hayranlarının karşısına çıkıyor. Zuhal Topal'la bugünün yarışmacısı kaç puan aldı? izleyenler değişik yörelere ait farklı tatların gelinler eliyle nasıl sunulduğuna tanıklık ediyor. FOX TV Zuhal Topal'la Sofrada 10 Mayıs 2019 haftanın finali heyecanı başlıyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 10 MAYIS HAFTANIN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI

Haftanın birincisi Esra Hanım ve Emine Hanım oluyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7 MAYIS 2019

7 Mayıs 2019 Salı Zuhal Topal'la Sofrada yarışan Esra geline kaynanaların verdiği puanlar şöyle:

Fatma 5 puan

Nergis 6 puan

Elvide 5 puan

Sultan 6 puan

Zuhal Topal 8 puan

Esra gelinin toplam puanı ise 30 oldu.

6-10 Mayıs Haftanın Yarışamcıları

Pazartesi: Hilal ve kaynanası Fatma hanım

Salı: Esra Özçelik ve kaynanası Emine Özçelik

Çarşamba: Berna Kala ve Kaynana Nergis Kala

Perşembe: Şeyma Ayar ve Kayınvalide Elvide Ayar

Cuma: Ayten Şahin ve Kaynana Sultan Şahin

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

bugün Nurgül Gelin'in sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada 3 Mayıs haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere vereceği puanlar sonunda belli oldu. İşte haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi...

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