10 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada 10 Mayıs 2019 Cuma günü hayranlarının karşısına çıkıyor. Zuhal Topal'la bugünün yarışmacısı kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Sofrada izleyenler değişik yörelere ait farklı tatların gelinler eliyle nasıl sunulduğuna tanıklık ediyor. FOX TV Zuhal Topal'la Sofrada 10 Mayıs 2019 haftanın finali heyecanı başlıyor.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 10 MAYIS HAFTANIN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI
Haftanın birincisi Esra Hanım ve Emine Hanım oluyor.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7 MAYIS 2019
7 Mayıs 2019 Salı Zuhal Topal'la Sofrada yarışan Esra geline kaynanaların verdiği puanlar şöyle:
Fatma 5 puan
Nergis 6 puan
Elvide 5 puan
Sultan 6 puan
Zuhal Topal 8 puan
Esra gelinin toplam puanı ise 30 oldu.
6-10 Mayıs Haftanın Yarışamcıları
Pazartesi: Hilal ve kaynanası Fatma hanım
Salı: Esra Özçelik ve kaynanası Emine Özçelik
Çarşamba: Berna Kala ve Kaynana Nergis Kala
Perşembe: Şeyma Ayar ve Kayınvalide Elvide Ayar
Cuma: Ayten Şahin ve Kaynana Sultan Şahin
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Nurgül Gelin'in sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada 3 Mayıs haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere vereceği puanlar sonunda belli oldu. İşte haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi...
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