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Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai nefes kesecek yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Miran, Reyyan'ı yeniden kendisine güvenmesi için ikna etmeye çalıştığı yeni bölümde heyecan dorukta olacak. Peki, yeni bölümde neler olacak? Hercai 9. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Reyyan yaşadıklarından uzaklaşabilmek ve doğru kararı verebilmek için Melike'nin köyüne gider ama Miran, Reyyan'ı orada da bulur.

MİRAN, REYYAN'I İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

İkili bir kere daha hesaplaşırken Miran, Reyyan'ı yeniden kendisine güvenmesi için ikna etmeye çalışmaktadır. Reyyan'ın gidişiyle yıkılan Azat'ın hemen pes etmeye niyeti yoktur.

AZAT HAREKETE GEÇİYOR

Reyyan'ın söylediklerini kabul edemeyen ve kendi kulaklarımla duymadan inanmam diyen Azat harekete geçer.

YAREN'E BÜYÜK SÜRPRİZ

Diğer yandan düşmanla iş çevirirken babasına yakalanan Yaren'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Kızının yaptıklarını öğrenen ve daha fazla sabrı kalmayan Cihan gemileri yakmaya karar verir.