10 Mayıs Gelinim Mutfakta bugün kim elendi?

Gün sonuncusu 7 puanla Güngör oldu, Güngör'ü 11 puanla Ceren takip etti. Çeyrek altının sahibi ise 17 puan alan Gülcan oldu. 12 puan alan Ezgi günü ikinci tamamladı.



GELİNİM MUTFAKTA KİM GÜN BİRİNCİSİ OLDU?

Gün sonuncusu 7 puanla Güngör oldu, Güngör'ü 11 puanla Ceren takip etti. Çeyrek altının sahibi ise 17 puan alan Gülcan oldu. 12 puan alan Ezgi günü ikinci tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftalık değerlendirmenin sonunda son ikiye ise Güngör ve Ceren kaldı. Hafta boyunca 53 puan toplayan Güngör yarışmaya veda etti. 57 puan alan Ceren haftayı üçüncü tamamladı. Gelinim Mutfakta'da 300'üncü bölüm birincisi ise 67 puanla Ezgi oldu. Ezgi, bileziklerini 60'a tamamladı. 59 puan alan Gülcan haftayı ikinci bitirdi.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

9 Mayıs'ta Nesibe-Ceren Karakaya, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Kadayıf Mantısı" ile yarıştılar. Gün değerlendirmesi ardından; 9 puan alan Gülcan günü sonuncu tamamladı, Gülcan'ı 11 puanla Güngör takip etti. Çeyrek altının sahibi ise kayınvalidelerden 15 puan alan Ceren oldu. Ezgi 13 puanla günü ikinci tamamladı.

8 Mayıs'ta gün sonuncusu 6 puanla Beyza oldu, Beyza'yı 11 puanla Ezgi takip etti. Gelinim Mutfakta 276. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Güngör Üzüm ve Gülcan Ekinci aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı. Gün birincisi 18 puanla Gülcan oldu. Yeni yarışmacı Güngör günü ikinci tamamladı