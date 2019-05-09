Show TV ekranlarında izleyicileri ekran başına kitleyen Çarpışma dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Çarpışma 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadir, Haydar ve ekibi ile Cansız ve adamları arasında büyük bir çatışma başlar. Kadir'i gizlice takip eden Veli de, çatışma alanını görebileceği bir binanın çatısına çıkar, silahını kurar ve hedefine Cansız'ı alır.

KADİR, CANSIZ'IN ADAMLARINI TAKİBE ALIYOR

Ancak Cansız, çakal olduğunu bir kez daha ispatlarcasına bu ölüm çemberinden kurtulmayı başarır. Kadir, istihbarattan gelen bilgiyle Cansız'ın birlikte çalıştığı iki adamı takibe alır.

KADİR VE CANSIZ'DAN BÜYÜK PLAN

Kadir, Cansız'ı, Cansız da Kadir'i ağına düşürmek için oyun kurar. Kadir, bir yandan da Cansız'ın babası olup olmadığına dair içini kemiren şüphenin peşine düşer. Diğer yanda Zeynep, Kadir'e sürpriz bir akşam yemeği planı yapar ancak asıl sürpriz Kadir'den gelir. Kadir ve Zeynep'in önünde mutluluk ve aşk dolu upuzun bir gece vardır.

DEMİR HER ŞEYİNİ KAYBEDİYOR

Sahip olduğu her şeyi kaybeden Demir, intikam için Cemre'ye diş biler. Meral'den de onun en zayıf yerini, Kerem'e olan olan duygularını kaşıyarak yardım ister. Gözünü intikam hırsı bürüyen Demir'in planından habersiz olan Cemre, annesinin günlüğünde anlattığı Orhan'la karşılaşır. Ancak ondan duyacakları canını çok yakacaktır. Kadir ve Cansız'ın akıl oyunları birbirleriyle yarışır. İkisinin de kurduğu oyunun sonu birbirlerine çıkmaktadır ama kazananın kim olacağı belli değildir. Belli olan tek şey ise; bu sefer ki hesaplaşmanın çok acımasız ve ölümcül olacağıdır.