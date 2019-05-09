Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Avlu dizisinin yeni bölümünde ortalık karıştı. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Avlu 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Murat'ın esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluşu Deniz'in tüm dikkatini Zerrin'e yöneltmesine sebep olur. Fakat Zerrin de karşıt hamlelerini hazırlamıştır. Oktay ve Murat'tan sonra tehlikeli oyunun sıradaki kurbanı kimdir?

ZERRİN'İN HAMLELERİ AMACINA ULAŞIYOR

Rüzgar Zerrin'den yana esmekte, yaptığı her hamle amacına ulaşmaktadır. Tolga önüne çıkan engelleri aşarak bir sonuca ulaşır fakat gördükleri pek de hoşuna gitmeyecektir.

DENİZ, ZERRİN'İN HAMLESİNE KARŞI DİRENEBİLECEK Mİ?

Deniz, geçmişten gelen bu sert rüzgara karşı direnebilecek midir? Oktay ise nasıl bir tehlikenin içine sürüklendiğinden habersizdir. Tolga'nın bulduğu ipucu onu tahmin bile edemeyeceği bir noktaya sürükler.