ATV CANLI YAYIN

Her hafta perşembe günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüyle nefesler tutulacak. Yeni bölümde Konak'ta herkes ve her şey birbirine karışacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın heyecan dolu bölümünde neler yaşanacak? Bir Zamanlar Çukurova 32. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 32. bölümüyle saat 20.15'te ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukurova'da Yılmaz ve Demir arasında sular durulmaya başlamışken Konak'ta herkes ve her şey birbirine girmiştir!

DEMİR'E BÜYÜK ŞOK!

Sabah yatağında Seher'i bulan Demir, bu şoku atlamadan bir de görüldüklerini fark eder. Asla aralarında bir şey geçmediğini söylese de, geceyi hatırlamıyor olması Demir'i zorlamaktadır. Üstelik Ercüment de zehirli bir sarmaşık gibi Konak'taki herkesi kendisine bulaştırmanın bir yolunu aramaktadır.

ZÜLEYHA KENDİSİNİ AFFETTİRMENİN YOLLARINI ARIYOR

Züleyha, Gülten'e kendini affettirmenin yolunu ararken, Seher de Saniye'nin hala bir planı olduğuna herkesi inandırmaya çalışır. Hünkar, bağ evinde olanları öğrenince, ne yapacağını bilemez. Olan biten bir tek Seher'i mutlu ediyor görünmektedir.

ERCÜMENT AMACINA ULAŞIYOR

Ercüment, hem Gülten'e hem Seher'e yakınlaşmaya çalışır. En sonunda amacına ulaşır da!

HÜNKAR VE FEKELİ YAN YANA GELİYOR

Muhtarın oğlunun düğünü, Hünkar ve Fekeli'yi tüm Çukurova'nın önünde yan yana getirir. Demir yaşananlardan deliye dönmüşken bir de annesini Fekeli ile yan yana görünce şok geçirir. Ercüment'in hain planları ise ortaya çıkmak üzeredir. Tüm bu olan biten içinde aşk Gülten'in kapısını çalacaktır ama hayat önce başına bir bela yollamak üzeredir.