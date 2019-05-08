Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da dizisi 6. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Fenomen dizinin izleyicileri Sıfır Bir 6. sezon 1. bölümü hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Sıfır Bir 6. sezon 1. bölüm ne zaman ve nereden izlenir? İşte cevabı...

SIFIR BİR 6. SEZON 1. BÖLÜM NE ZAMAN?

İnternette başladığı serüvenine Blutv'de kaldığı yerden devam eden Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da dizisinin 6. sezon 1. Bölüm fragmanı kısa bir süre önce yayınlanmıştı. Sıfır Bir 6. sezon 1. bölümüyle 8 Mayıs tarihinde Blu TV'de izleyici karşısına çıkacak.

SIFIR BİR 6. SEZON 1. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Efsane dizi Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da dizisinin 6. sezon 1. bölümü bu akşam itibariyle izleyiciyle buluşuyor. Dizi 8 Mayıs 2019'da saat 19.00'da Blutv'de hayranlarının karşısında olacak. Diziyi izlemeniz için Blu TV'ye kayıt olmanız gerekiyor.

SAVAŞ'IN YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR

İzleyici karşısına çıkan son bölümde ölümle burun buruna gelen Savaş, hastanede yaşam mücadelesi verir. Savaş ve arkadaşlarını yeni sezonda neler bekliyor?

5. SEZON 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Önceki sezonu 8. bölümde tamamlayan milyonların severek takip ettiği Blutv'li dizinin yapımcıları 6. Sezonu 8 Mayıs'a hazırlayacaklarını açıklamışlardı. Son bölümünde hapishanedeki Savaş'a kurulan tuzak izleyiciyi şaşkınlığa uğratmış, ayrıca Gökhan ile yanındakilerin de ihanetleri çok konuşulmuştu.