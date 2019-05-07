Her çarşamba izleyicileri TRT 1'de ekran başına kitleyen Diriliş Ertuğrul'un geçen haftaki bölümünde yaşananlar herkesi şaşırttı. Geçen hafta yayınlanan bölümde Albastı Beybolat, Turgut Alp'i ağır yaraladı. Şimdi dizinin izleyicileri "Turgut Alp öldü mü?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, tarihte Turgut Alp kimdir ve nasıl öldü? İşte Turgut Alp'in hayatı...

TURGUT ALP ÖLDÜ MÜ?

Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un diziden ayrılıp ayrılmadığı yeni bölümde netliğe kavuşacak.