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  • Son Güncelleme: 08.05.2019 01:57

öldü mü? Tarihte ve nasıl öldü? İşte Turgut Alp'in hayatı...

Diriliş Ertuğrul dizisinde yaşanan son gelişmelerin ardından izleyiciler internette hakkında araştırmalar yapıyor. Geçen haftanın final sahnesinde ağır yaralanan Turgut'a neler olacağı merakla bekleniyor. Peki, tarihte ve nasıl öldü? İşte Turgut Alp'in hayatı...

Her çarşamba izleyicileri TRT 1'de ekran başına kitleyen Diriliş Ertuğrul'un geçen haftaki bölümünde yaşananlar herkesi şaşırttı. Geçen hafta yayınlanan bölümde Albastı Beybolat, Turgut Alp'i ağır yaraladı. Şimdi dizinin izleyicileri "Turgut Alp öldü mü?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, tarihte Turgut Alp kimdir ve nasıl öldü? İşte Turgut Alp'in hayatı...

TURGUT ALP ÖLDÜ MÜ?

Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un diziden ayrılıp ayrılmadığı yeni bölümde netliğe kavuşacak.

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