ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam akşamı 136. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Mesut'un Hızır tarafından öldürülmesinin ardından istihbaratın başına yeni bir isim geliyor. Ünal Kaplan, yeni isim konusunda dostlarıyla anlaşma sağladıklarını Hızır'a söylüyor. Usta oyuncu Mehmet Yaşar Çepiç, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbarat başkanı Altan karakterine hayat verecek. Peki, Mehmet Yaşar Çepiç kimdir? İşte cevabı...

MEHMET ÇEPİÇ KİMDİR?

Mehmet Çepiç, 8 Şubat 1962 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Tam adı Mehmet Yaşar Çepiç'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Ardından 1980 yılında tiyatrocu Erkan Yücel'in kurduğu Ankara Halk Tiyatrosu kursuna gidip 1981 yılında Fareyi Öldürmek adlı oyunuyla profesyonel oyunculuk hayatına başladı.

TRT'de seslendirme, oyunculuk ve sunuculuk yaptı. 1992-1994 yılları arasında Ankara Sanat Tiyatrosunda Yılmaz Güney'in yazdığı "Salpa" adlı oyunda Altan Erkekli, Ali Erkazan, Erol Demiröz, Levent Ülgen, Nurhan Özenen, Nilbanu Engindeniz ile beraber oynadı.

1995-1997 yılları arasında Flash TV'de yapımcı ve oyuncu olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul'da ATV, Kanal D, Show TV kanallarında yayınlanan çeşitli yerli dizilerde oyunculuk yaptı. Mehmet Çepiç yazar Kemal Tahir'in anısına TRT tarafından 2003 yılında çekilen "Esir Şehrin İnsanları" dizisinde Fikret Kuşkan ve Emre Kınay ile başrolleri paylaştı.

Mehmet Çepiç, 2014 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan başrollerde Mehmet Özgür, Onur Tuna gibi oyuncuların rol aldığı Osmanlı dönemini konu alan Filinta isimli tarihi dizide Vardarlı Ömer Ali Paşa karakterini canlandırdı.

2018 yılında başrolünü İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Mehmet Ali Nuroğlu, Öykü Gürman, Gözde Kansu, Aydan Burhan, Sinan Tuzcu, Belfu Benian ile beraber rol aldı.