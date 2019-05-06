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  • Son Güncelleme: 06.05.2019 23:27

7. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Agah öfkeden deliye dönüyor!

Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'da heyecan doruktaydı. İzleyiciler yeni bölümün sona ermesinin ardından yayında mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Zalim İstanbul 7. bölüm fragmanı yayında mı?

Kanal D ekranlarda izleyici karşısına çıkan dizisinde bu hafta ortalık iyice karıştı. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk'in silahla giriştiği yüzleşme Cemre'ye hayatının korkusunu yaşatır.

AGAH'IN İSTEĞİ ORTALIĞI KARIŞTIYOR

Agah'ın isteği Seher'i çileden çıkarsa da çaresizliği karşısında acıma duygusuyla kavrulur. Cenk ve Cemre gerilimi gelen itirafla daha da artar.

AGAH DELİYE DÖNÜYOR

Agah, öfkeden deliye dönmüş Şeniz'den bir cevap beklerken gözünü karartır ve baba oğul tehlikeli bir karşılaşma yaşar. Karaçay köşkü Cenk'in, Cemre'ye itirafından sonra yaşanacak ağır yüzleşmelere sahne olacaktır.

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