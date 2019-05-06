Kanal D ekranlarda izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul dizisinde bu hafta ortalık iyice karıştı. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Zalim İstanbul 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cenk'in silahla giriştiği yüzleşme Cemre'ye hayatının korkusunu yaşatır.

AGAH'IN İSTEĞİ ORTALIĞI KARIŞTIYOR

Agah'ın isteği Seher'i çileden çıkarsa da çaresizliği karşısında acıma duygusuyla kavrulur. Cenk ve Cemre gerilimi gelen itirafla daha da artar.

AGAH DELİYE DÖNÜYOR

Agah, öfkeden deliye dönmüş Şeniz'den bir cevap beklerken gözünü karartır ve baba oğul tehlikeli bir karşılaşma yaşar. Karaçay köşkü Cenk'in, Cemre'ye itirafından sonra yaşanacak ağır yüzleşmelere sahne olacaktır.