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  • 06.05.2019 23:25
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 23:27

'da geceye damgasını vuran karşılaşma! . yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Pazartesi akşamları saat 20.00'de yayınlanan 'un yeni bölümünde Azer ve İdris Koçovalı karşılaşması geceye damgasını vurdu. İzleyiciler şimdi merakla . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Çukur 65. bölüm fragmanı yayında mı?

'un bu haftaki bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. Çukur'da yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. Şimdi izleyiciler merakla . bölüm fragmanını merakla bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç ve Aliço ile Yücel arasındaki yüzleşmede Yamaç, başladığı yere geri dönerek Yücel'i elinden kaçıracak.

AZER KURTULUŞ VE İDRİS KARŞILAŞMASI

Bu esnada İdris de Vartolu Salih'in mekanında ölen Savaş'ın ağabeyi Azer Kurtuluş ile karşı karşıya gelecek.

CUMALİ ÖNEMLİ BİR BİLGİYE ULAŞIYOR

Cumali'nin öğreneceği bir bilgi, onu büyük bir şüpheye sürüklerken; Damla'nın da farklı bir şekilde aynı gerçeği öğrenmesi ikiliyi oldukça güç bir duruma sürükleyecek.

KOÇOVALILAR SEFERBER OLUYOR

Koçovalılar ile Aliço, Emmi, Medet, Metin ve Kemal, Azer tehlikesini durdurabilmek için seferber olacak. Ancak Azer, kardeşinin intikamını almadan kolay kolay Çukur'u terk etmeyeceğini gösterecek.

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