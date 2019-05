Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm ve 5. bölüm ne zaman? Nereden izlenir?

Game Of Thrones'un 8. sezonunda izleyiciler neler olacağını merakla bekliyor. İlk üç bölümüyle dikkat çeken Game of Thrones'un yeni bölümünde yaşanacaklar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki, Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Game Of Thrones 8. sezon 4. ve 5. bölüm tarihi...

GAME OF THRONES 8. SEZON 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

54 dakikadan oluşan 1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlandı.

58 dakikadan oluşan 2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlandı.

1 saat 22 dakikadan oluşan 3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlandı.

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON NEREDEN İZLENEBİLİR?

Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda bulunuyor. Game Of Thrones'un 8. sezonunu seyretmek isteyenlerin Digiturk'e üyesi olması gerekiyor. Dizi, ABD ile aynı anda, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.