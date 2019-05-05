Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde şok gelişme! Rapora göre Konya'daki mehir cinayetinin katili...

Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme yaşandı. 5 Mayıs Müge Anlı son bölümde Konya'daki esrarengiz cinayetle ilgili akılalmaz gerçekler ortaya çıktı. Betül ve Uğur Büyükşen, mehir için Metin ve Necla Büyükşen'i öldürdü mü? Canlı yayında rapor sonucuna göre katil kim çıktı? İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar!

MÜGE ANLI'DAKİ MEHİR CİNAYETİNİN KATİLİ KİM? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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