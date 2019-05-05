Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde şok gelişme! Rapora göre Konya'daki mehir cinayetinin katili...
Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Konya'da işlenen mehir cinayetiyle ilgili akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Esrarengiz cinayetle ilgili ortaya çıkan ses kaydına göre babasından mehir isteyen Uğur Büyükşen canlı yayında neler anlattı!? Konya'daki evlerinde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili Müge Anlı'nın ulaştığı swap raporuna göre bakın kim çıktı!
Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme yaşandı. 5 Mayıs Müge Anlı son bölümde Konya'daki esrarengiz cinayetle ilgili akılalmaz gerçekler ortaya çıktı. Betül ve Uğur Büyükşen, mehir için Metin ve Necla Büyükşen'i öldürdü mü? Canlı yayında rapor sonucuna göre katil kim çıktı? İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar!
MÜGE ANLI'DAKİ MEHİR CİNAYETİNİN KATİLİ KİM? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı, 5 Mayıs canlı yayında Konya'da işlenen cinayetle ilgili Metin ve Necla Büyükşen çiftinin oğlu Uğur Büyükşen'e sorular yöneltti. Annesi ve babası ölmeden önce yaptıkları telefon konuşmasına ulaşan Anlı, canlı yayında Uğur Büyükşen'e telefon görüşmesiyle ilgili sorular yöneltince stüdyoda gergin bir ortam oluştu.
MÜGE ANLI'DAKİ SWAP RAPORU SONUCU
Konya'da yaşanan cinayetle ilgili ortaya çıkan swap raporu sonucuna göre, Betül Büyükşen'in sağ el ve yüzünde, Uğur Büyükşen'in tüm vücudunda, Ertuğrul Ekmekçi'nin ise sağ elinde atış artıkları bulundu. Metin ve Necla Büyüşen'in cinayet gecesi evden sağ kurtulan kızları Büşra Büyükşen'in ise kıyafetlerinde atış artıklarına rastlandı.
MÜGE ANLI'DAKİ MEHİR CİNAYETİNİN KATİLİ...
Müge Anlı'nın ulaştığı swap raporu sonucuna göre katil Necla ve Metin Büyükşen'in oğlu Uğur Büyükşen olarak tespit edildi ancak delil yetersizliği olduğu için Büyükşen'in suçluluğu kanıtlanmadı.
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