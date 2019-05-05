TRT 1'de çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul heyecan dolu yeni bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. Şimdi izleyiciler gelecek hafta neler olacağını merak ediyor. Haftanın final sahnesinde Mergen ve Turgut Alp'in başına gelenler geceye damgasını vurdu. İzleyiciler özellikle dizinin sevilen karakterlerinden olan Turgut Alp'in ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı izleyiciler tarafından yanıt bekliyor. Heyecan dolu bölümün ardından Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, tuzağa düşürdüğü Alıncak ve Dragos'u yakalamış, Alıncak'ı öldürüp Dragos'u ise idam etmek için Macellum'a çıkartmıştı.