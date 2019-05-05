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  • 05.05.2019 13:53
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 13:54

. yeni bölüm fragmanında ortalık karışıyor! ve 'e ne olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul bu hafta yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. İzleyiciler heyecan dolu bölümün ardından ve ölüyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. İzleyicilerin merakla beklediği . bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

TRT 1'de çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul heyecan dolu yeni bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. Şimdi izleyiciler gelecek hafta neler olacağını merak ediyor. Haftanın final sahnesinde Mergen ve Turgut Alp'in başına gelenler geceye damgasını vurdu. İzleyiciler özellikle dizinin sevilen karakterlerinden olan Turgut Alp'in ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı izleyiciler tarafından yanıt bekliyor. Heyecan dolu bölümün ardından Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, tuzağa düşürdüğü Alıncak ve Dragos'u yakalamış, Alıncak'ı öldürüp Dragos'u ise idam etmek için Macellum'a çıkartmıştı.

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