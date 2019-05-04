3 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada 3 Mayıs 2019 Cuma günü hayranlarının karşısına çıkıyor. Zuhal Topal'la bugünün yarışmacısı kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Sofrada izleyenler değişik yörelere ait farklı tatların gelinler eliyle nasıl sunulduğuna tanıklık ediyor.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 3 MAYIS KİM ELENDİ? HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Nurgül Gelin'in sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada 3 Mayıs haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere vereceği puanlar sonunda belli oldu. İşte haftanın birincisi ve 10 bin liranın sahibi...

YARIŞMACILARIN PUAN DURUMU

1. GÜN - Hatice Gelin Ve Kayınvalidesi Dursune Hanım: 25 puan ile haftanın dördüncüsü oldu.

2. GÜN - Duygu Gelin Ve Kayınvalidesi Aynur Hanım: 26 puan ile haftanın üçüncüsü oldu.

3. GÜN - Serap Gelin Ve Kayınvalidesi Havva Hanım: 27 puan ile haftanın ikincisi oldu.

4. GÜN - Münevver Gelin Ve Kayınvalidesi Emine Hanım: 28 puan ile haftanın birincisi oldu.

5. GÜN - Nurgül Gelin Ve Kayınvalidesi Fatma Hanım: 22 puan ile haftanın beşincisi oldu.

Zuhal Topal'la haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülü kazanan yarışmacı, MÜNEVVER oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 2 MAYIS PUANLAMA DURUMU

Kaynanaların Münevver geline verdikleri puanlar şöyle:

2 Mayıs 2019 Perşembe Zuhal Topal'la Sofrada puanlama durumu şöyle:

Dursune hanım 4 puan verdi.

Aynur Hanım 4 puan verdi.

Havva hanım ise 5 puan verdi.

Fatma hanım ise Münevver geline 6 puan verdi.

Toplam: 19 puan

Zuhal Topal ise Münevver geline 9 puan verdi.

Münevver gelin toplamda Zuhal Topal'ın da verdiği puanla birlikte 28 puan aldı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 1 MAYIS

Kaynanaların Serap Gökdemir'e bugün verdikleri puanlar şöyle oldu:

Fatma Kaynana, Serap geline 5 puan verdi.

Emine Hanım ise Serap gelinin bugünkü yemeğine 7 puan verdi.

Dursune Kaynana ise Serap geline 1 Mayıs'ta verdiği puan 3 oldu.

Aynur Kaynana ise Serap hanıma 4 puan verdi.

Serap gelin kaynanalardan toplamda 19 puan almış oldu.

8 Puan da Zuhal Topal'dan alan Serap gelinin toplam puanı 27'ye yükseldi.

2. Gün Yarışmacısı Duygu Bulgar toplamda 26 aldı.

1. Gün yarışmacısı Hatice gelin ise 25 puan almıştı.

Kaynanaların Duygu geline 30 Nisan 2019 Salı günü verdiği puanlar ise belli oldu.

İşte 30 Nisan puanlama durumu:

Emine hanım 5 puan

Havva hanım 4 puan verdi.

Fatma hanım Duygu geline 4 puan verdi.

Dursune hanım ise Duygu geline 6 puan verdi.

Son olarak Zuhal Topal ise 7 puan verdi.

Duygu Bulgar toplamda 26 aldı.

Haftanın ilk gün yarışmacısı Hatice gelin 25 puan almıştı.

Zuhal Topal haftanın yarışmacıları

Pazartesi: Hatice Koç Kayınvalide Dursune Koç

Salı: Duygu Bulgar ve Kayınvalide Aynur Bulgar

Çarşamba: Serap Gökdemir ve kayınvalide Havva Gökdemir

Perşembe: Münevver Hacı ve Kayınvalide Emine Hacı

Cuma: Nurgül Serindağ ve Kayınvalide Fatma Serindağ