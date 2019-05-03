Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 04.05.2019 01:34
  • Son Güncelleme: 04.05.2019 01:34

8. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 4. bölüm tarihi...

Dünyada izlenme rekorları kıran 'un yeni sezon bölümleri izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Yayınlanan ilk 3 bölümün ardından izleyiciler ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 4. bölüm tarihi...

Game of Thrones 4. bölüm ne zaman?

Dünyada en çok izlenen dizilerden birisi olan 'un 8. sezonunda heyecan sürüyor. İlk üç bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Game of Thrones'un yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, ne zaman yayınlanacak? İşte Game Of Thrones 8. sezon 4. bölüm tarihi...

GAME OF THRONES 8. SEZON 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

54 dakikadan oluşan 1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlandı.
58 dakikadan oluşan 2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlandı.
1 saat 22 dakikadan oluşan 3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlandı.
4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,
5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,
6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON NEREDEN İZLENEBİLİR?

Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda bulunuyor. Game Of Thrones'un 8. sezonunu seyretmek isteyenlerin Digiturk'e üyesi olması gerekiyor. Dizi, ABD ile aynı anda, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriGame of Thrones 8. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 4. bölüm tarihi...
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri