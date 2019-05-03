Cuma akşamlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Abdülhamid'in hamleleri sayesinde Rothshild'in tertibi çökertildi. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 84. bölüm fragmanı yayında mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid'i öldürmek üzere, sarayı ve Payitaht'ı bombalamaya gelen İngiliz gemileri hızla şehre yaklaşmaktadırlar.

ESKİ VEKİLLER ARANIYOR

Rothschild, Abdülhamid'in elindeki belgeleri almak için İngiliz gemilerini durdurmak, kaçırılan eski vekilleri bulmak zorundadır. Vekiller Vembery'in elindedir. Vembery bu kez sadece kendisi için savaşmaktadır. Hem Abdülhamid'e, hem de Rothschild'e istediklerini yaptırabilmek için acımasızca saldırır.

ROTHSCHİLD'IN PLANI NE?

Yapılan bir katliam Abdülhamid'i kahreder. Rothshcild Abdülhamid'e karşı eski gücünü kazanabilmek ve Vembery'den kurtulmak için Şivenaz'la bir plan yapar. Şivenaz Abdülhamid'in karşısına çıkar, ama bu kez son oyununu oynayacaktır.

HALİL HALİD VE ADAMLARI JORİS'İN PEŞİNDE

Halil Halid ve adamları Joris'i yakalamaya çalışırken Vicinio'nun ortaya çıkması dengeleri değiştirir. Halil Halid Vicinio'nun kaçırdıklarını kurtarabilmek için uğraşırken Joris'le yolları tekrar kesişir.

ŞİVENAZ, SENİHA'YI ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Şivenaz, Seniha'yı etkisiz hale getirmiş, Bidar'ın tam itimadını kazanmanın peşine düşmüştür. Ancak bu kez hiçbir şey planladığı gibi gitmeyecektir. Şivenaz nihayet yakalanacak mı? Halil Halid Vicinio'ya karşı düşmanı Jorris'le işbirliği mi yapacak? Abdülhamid Vembery ve Rotschilde'e karşı nasıl bir zafer kazanacak?