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  • 03.05.2019 23:06
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 23:06

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Ali'ye ne olacak?

Cuma akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan 'da bu hafta ortalık karıştı. Yeni bölümde Ali adliyeye sevk edildi. Peki, . bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair dikkat çeken detaylar...

Arka Sokaklar 517. bölüm fragmanı yayında mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi 'ın son bölümünde heyecan doruktaydı. Cuma günlerinin sevilen dizisinin yeni bölümünde Ali'nin başı büyük derde giriyor. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler fragmanı merak etmeye başladı. Peki, . bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali tutuklanarak adliyeye sevk edilir. Herkes Ali'nin gidişini gözü yaşlı seyreder. Nasuh duruma üzülür ve Ali'yi kurtarmak için cezaevi aracına saldırır; ancak, beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır.

NASUH KAÇABİLECEK Mİ?

Şebnem Nasuh'u kaçırmak için özel uçak ayarlar. Pilot Aykut'la anlaşır. Canan, Mesut'a Nasuh'u kaçıracak pilotun numarasını verir. Pilotla işbirliği yapılır. Hakan, Nasuh'u uçuracak pilotmuş gibi davranır ve gizli operasyona başlanır.

AYLİN VE HAKAN EVLATLIK ALACAK

Hakan ve Aylin bebeğe bakması için Nesrin anneyi getirirler. Bebeğe hep beraber isim düşünürler. Aylin ve Hakan bebeği evlatlık edinmek için harekete geçer.

EKİPTEN BASKIN HAZIRLIĞI

Firaz eylem koymak için nalburdan malzeme alır. Baran yanında muhbirdir. Baran koyulacak eylemi Ekrem'e haber verir ve ekip baskın hazırlığı yapar.

MESUT'A BÜYÜK ŞOK

Firaz ve adamları Ekrem'i kurşunlamaya başlarlar. Ekrem'in kanlı künyesini Mesut'a gönderir. Bu yapacağı tehlikeli saldırının ilk habercisidir. Beklemedikleri bir anda Firaz, Mesut, Canan ve Ceren'i ansızın ateş altında bırakır.

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