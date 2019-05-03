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  • 03.05.2019 22:28
  • Son Güncelleme: 03.05.2019 22:28

'da ayrılık şoku! Cengiz Coşkun ve Ali Buhara Mete Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor mu?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 'un bu haftaki bölümünün final sahnesinde yaşananlar geceye damgasını vurdu. Yeni bölümün ardından izleyiciler 'i canlandıran Cengiz Coşkun ve Mergen'i canlandıran Ali Buhara Mete diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Peki, gelecek hafta yayınlanacak bölümde neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul dizisine dair merak edilen detaylar...

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyicilerini ekran başına kilitledi. Haftanın final sahnesinde Mergen ve Turgut Alp'in başına gelenler geceye damgasını vurdu. İzleyiciler özellikle dizinin sevilen karakterlerinden olan Turgut Alp'in ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı izleyiciler tarafından yanıt bekliyor. Peki, dizinin bu haftaki bölümünde neler yaşandı? İşte Diriliş Ertuğrul dizisine dair merak edilen detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA MERGEN ŞOKU

Diziye yeni katılan Arıkbuka, Mergen'i Moğollara ihanet ettiği söyleyerek öldürdü. Böylece dizinin sevilen karakterlerinden birini canlandıran Ali Buhara Mete diziden ayrılmış oldu.

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