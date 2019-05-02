ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Demir Yaman'ın çılgına döndüğü bölümün ardından izleyiciler yeni bölümü beklemeye başladı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir zamanlar en yakın dostu olan Cengaver'in yardımıyla, Yılmaz'la bir kez daha hesaplaşan Demir Yaman çılgına dönüyor.

DEMİR YAMAN HESAP SORMAYA GİDİYOR

Hesap sormak için Cengaver'in kapısına giden Demir Yaman, öğrendiği başka bir gerçekle alt üst oluyor.

KONAĞIN MUTFAĞINDA HAREKETLİ DAKİKALAR

Saniye'nin göz hapsindeki Seher zor anlar yaşarken, Fadik bambaşka dünyalarda gezmektedir. Fadik'teki bu değişikliğin sebebi ne? Eline yeni bir koz geçen Gaffur, pusuda bekliyor. Konağın yerinde duramayan misafiri Ercüment, Çukurova'da olanlardan habersiz bağlantılar kurmaya başlar. Peki, Ercüment'in bu hesapsız hareketleri nasıl cevap bulacak?

ZARFTA NE VAR?

Postacının getirdiği ve Şermin'i çılgına döndüren zarfta ne var? Büyük konakla artık arasında kalın bir duvar örülü olan Şermin'in gözü bu haberden sonra hiçbir şeyi görmüyor. Şermin şimdi kimlerin kapısını çalacak?

HUĞLARDA ORTALIK KARIŞIYOR

Bir sürü adamın ani baskınına uğrayan huğlara kim müdahale etmeye çalışıyor? Oğlu Adnan'ın hasretiyle yanıp tutuşan Züleyha artık zor anlar yaşıyor. Züleyha bu duruma daha ne kadar dayanabilecek? Gaffur'u ağına düşüren Seher, hedef mi değiştiriyor? Seher yeni kurbanı ile birlikteyken onları kim görecek?