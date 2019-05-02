Ekranların sevilen dizisi Avlu perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümde Murat esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Avlu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Murat'ın esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluşu Deniz'in tüm dikkatini Zerrin'e yöneltmesine sebep olur.

ZERRİN DE KARŞI HAMLELERİNİ HAZIRLIYOR

Zerrin de karşıt hamlelerini hazırlamıştır. Oktay ve Murat'tan sonra tehlikeli oyunun sıradaki kurbanı kimdir?

MELİS'İN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yanda Melis'in umutsuzluğa yüz tutmuş bekleyişi hala devam etmektedir. Deniz ise geçmişine tutunmak ya da geçmişinin üstünü örtmek arasında gidip gelmektedir.