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  • 02.05.2019 23:14
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 23:14

41. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Avlu'da sıradaki kurban kim?

Star TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan dizisinde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitledi. İzleyiciler yeni bölümün bitmesinin ardından . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Avlu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümde Murat esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Murat'ın esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluşu Deniz'in tüm dikkatini Zerrin'e yöneltmesine sebep olur.

ZERRİN DE KARŞI HAMLELERİNİ HAZIRLIYOR

Zerrin de karşıt hamlelerini hazırlamıştır. Oktay ve Murat'tan sonra tehlikeli oyunun sıradaki kurbanı kimdir?

MELİS'İN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yanda Melis'in umutsuzluğa yüz tutmuş bekleyişi hala devam etmektedir. Deniz ise geçmişine tutunmak ya da geçmişinin üstünü örtmek arasında gidip gelmektedir.

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