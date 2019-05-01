ATV CANLI YAYIN

Çarşamba akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Vedat'ın videosunu izleyen Nefes gerçekleri öğrenmek için hastaneye gidiyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 50. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vedat'ın gönderdiği videoyu izleyen Nefes ultrasona girer. Her şeyin yolunda olduğunu öğrenince derin bir nefes alırlar. Şimdi Nefes için vakit hamileliğin tadını çıkarma vaktidir.

MURAT'TAN BÜYÜK HATA

Murat, Mustafa'ya olan öfkesiyle yanlış kişilerle yakınlık kurar. Toyluğu ve hırsı yüzünden gözleri körleşen Murat, düşmanın eline tüm hayatını kökünden değiştirmeye yetecek bir koz verdiğinin farkında bile değildir.

ASİYE, MUSTAFA'YI KAYBEDECEK Mİ?

Mustafa onu bekleyen felaketi hissetmiş gibi, gemiye çıkmadan önce herkesten helallik alır. Kaleli Bir Karadeniz'in karanlık sularına gömülürken, Asiye Mustafa'yı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.