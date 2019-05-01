Müge Anlı'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe yorumu: Ben hayatta kendi öz kardeşim de olsa...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, canlı yayında Fenerbahçe hakkında yaptığı yorumla çok konuşuldu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında canlı yayın yapan Müge Anlı, küme düşme sınırında olan Fenerbahçe hakkında yaptığı yorumla ekranları başındaki izleyicileri şok etti! İşte, "Başarısız olanı sevmiyorum!" diyen Müge Anlı'nın canlı yayındaki sözleri!
Atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayın yapan Müge Anlı, küme düşme sınırında olan Fenerbahçe hakkında yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programının güvenilir sunucusu Müge Anlı'nın herkesi şok eden Fenerbahçe yorumu...
MÜGE ANLI'NIN CANLI YAYINDAKİ FENERBAHÇE YORUMU! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı'dan Fenerbahçe açıklaması: Ben hayatta kendi öz kardeşimde olsa hiç kimsenin tarafını tutmam. Kim hak ediyorsa o kalsın kim hak etmıyorsa o gitsin. Ben çalışanın hak edenin tarafındayım hiç sevmem dolanbaçlı yolları. Kim hak ediyorsa, kim kazanıyorsa o kalsın. kazansada kaybetsede ben Fenerbahçeliyim. İkinci lige düşse de ikinci lig takımlarıyla maçlarını keyifle izleriz.