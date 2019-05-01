Müge Anlı'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe yorumu: Ben hayatta kendi öz kardeşim de olsa...

Müge Anlı'dan Fenerbahçe açıklaması: Ben hayatta kendi öz kardeşimde olsa hiç kimsenin tarafını tutmam. Kim hak ediyorsa o kalsın kim hak etmıyorsa o gitsin. Ben çalışanın hak edenin tarafındayım hiç sevmem dolanbaçlı yolları. Kim hak ediyorsa, kim kazanıyorsa o kalsın. kazansada kaybetsede ben Fenerbahçeliyim. İkinci lige düşse de ikinci lig takımlarıyla maçlarını keyifle izleriz.