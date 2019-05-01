Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzgun her hafta çarşamba günü saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kuzgun'u da Kudret'in asıl hedefi haline getirdiği heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanında neler yaşandığını merak etmeye başladı. Peki, Kuzgun 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kuzgun'un Behram Adıvar'ın torunu olduğunun ortaya çıkması, Kuzgun'u da Kudret'in asıl hedefi haline getirir.Babasının hayatta olup olmadığı konusunda kesin bir bilgiye sahip olamayan Kuzgun, Bora'yla bir pazarlık yapar ancak bir şartı vardır.

BORA, KARTAL'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENİYOR

Öte yandan Bora, Teo'yu Kartal'ın öldürdüğünü öğrenir ve acımasız bir intikam planı yapar. Kartal'ın ölümle yüz yüze gelmesi artık an meselesidir. Kuzgun'un Behram'ın yerini alacak bir veliaht olduğuna inanmak istemeyen Dila, Kuzgun'u adım adım takip eder. Bu sırada, Kuzgun'un da içerisinde bulunduğu karanlık dünyada bütün dengelerini değiştirecek büyük bir patlama yaşanır.

KUZGUN'DAN YENİ KARAR

Kuzgun, ailesinin güvenliği için birkaç gün Meryem'de kalmaya karar verir. Dila'ya da birlikte gitmeyi teklif eder. Meryem, Kuzgun, Kumru ve Kartal yıllar sonra yeniden bir aradadır. Kuzgun için baba evinde duygusal anlamı çok büyük anlar yaşanacaktır.

MERYEM VE DİLA ARASINDA YÜZLEŞME

Meryem ile Dila arasında da yeni bir yüzleşme yaşanır. O sırada Kumru, Dila'nın ailesine yaptığı ihanetini öğrenir. Kuzgun ve Dila ilk kez o gece aynı yatakta yatarlar. Aralarındaki duvarlara, sırlara ve Kuzgun'un intikam isteğine rağmen, Dila ile Kuzgun'un birbirlerine duydukları derin aşk her geçen gün karşı konulması daha imkansız hale gelmeye başlar.

DİLA, BORAN'IN KARŞISINA ÇIKIYOR

Dila, Bora'nın Kuzgun'la ilgili tehlikeli bir planı olduğunu hissedince, Bora'nın karşısına çıkar. Ancak Bora'nın planları Kuzgun'la sınırlı değildir. Bora, korkutucu yüzünü ilk kez Dila'ya da gösterir. Dila, Bora'nın fiziki tehdidi altındayken, Kuzgun da hem Kartal'ın hayatı hem de kendi hayatı üstünden ölümcülbir komployla karşı karşıyadır.