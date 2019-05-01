Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul heyecan dolu yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ertuğrul Bey'in yeni düşmanı son bölümde ortaya çıktı. Heyecan dolu bölümün ardından Diriliş Ertuğrul 147. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, tuzağa düşürdüğü Alıncak ve Dragos'u yakalamış, Alıncak'ı öldürüp Dragos'u ise idam etmek için Macellum'a çıkartmıştı. Dragos'un adamı komutan Branas'la Dragos'u idamdan kurtarmak için plan yapan Beybolat, son anda kimliğinin açığa çıkmaması için plana uymamış ve Ertuğrul'un Alpleriyle birlikte Dragos'un askerlerine saldırmıştı. Böylece onun Albastı olduğunu bilen herkes ölmüş olacak ve Ertuğrul Bey'in kuşkularını ortadan kaldıracaktı.

Branas saldırdığında Ertuğrul Bey'in elinden kurtularak Ertuğrul beye saldıran Dragos, bu duruma önceden hazırlı olan Ertuğrul Bey tarafından Söğüt meydanında öldürülmüştü.

GÜNDÜZ KURTULUYOR

Pişmanlık ateşiyle yanan ve Ertuğrul Bey'den af dilemek için Söğüt'e gelen Bamsı, Gündüz'ü sıkıştıran Dragos'un adamlarına Pusatsız karşı koyarak Gündüz'ü kurtarmış ve ağır yaralanmıştı. Obada tedavisi yapılan Bamsı nedamet getirip Ertuğrul Bey'den özür dilemişti.

İLBİLGE AĞABEYİNİ TUZAĞA DÜŞÜRÜYOR



Ağabeyi Beybolat hakkında kuşkuları artan İlbilge, Ertuğrul Bey'in kurduğu oyuna destek vererek ağabeyini tuzağa düşürür. Bu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat'ı nasıl bir son bekliyor? Ağabeyinin Albastı kimliğini öğrenen İlbilge'nin tavrı ne olacak?

GÜNDOĞDU OBAYA GERİ GELİYOR



Halep'te yurt tutarak kardeşi Ertuğrul ile birlikte Bizans sınırına gelmeyen Gündoğdu yıllar sonra Söğüt'e geliyor. Gündoğdu'nun Kayı obasına gelişi neleri değiştirecek? İki kardeşi Moğollara karşı girişilecek cenk yolunda ne gibi tehlikeler bekliyor?