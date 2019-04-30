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  • Son Güncelleme: 30.04.2019 19:50

oyuncuları kimler? Konusu ne?

filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler film hakkındaki detayları araştırıyor. İşte ve konusu...

Ninja Kaplumbağalar 2 oyuncuları kimler?

filmi Türkiye'de ilk kez televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Filmi televizyonda izleyen izleyiciler kimler sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte ...

NİNJA KAPLUMBAĞALAR 2 OYUNCULARI KİMLER?

Ninja Kaplumbağalar 2 oyuncu kadrosunda Megan Fox, Stephen Amell, Noel Fisher gibi önemli isimler yer alıyor. Güzel oyuncu Megan Fox'un da yer aldığı yapımda, efsane kaplumbağalar; Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael, şehre geri dönüyor.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR 2 KONUSU

Süper kötü Shredder hapishaneden kaçar ve iki mutant bilimadamı Bebop ve Rocksteady'le güçlerini birleştirerek dünyayı ele geçirmek üzere bir plan yapar. Şimdi kahramanlarımız; Michelangelo, Donatello, Leonardo ve Raphael, güzel April O'Neil ve hokey maskeli yeni takım arkadaşları Casey Jones'la bir araya gelerek, kötü adamlara karşı savaşa hazırlanmalı ve şimdiye kadar karşılaştıkları en büyük düşmanları Krang'le yüzleşmeye hazır olmalıdır.

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