Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 135. bölüm canlı izle

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Salı günleri izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta heyecan dorukta olacak. Ünal Kaplan Akif'e yeni bölümde, Mesut'un kalemini kırdığını açıklıyor. Peki, heyecan dolu yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 135. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akif'in kurduğu tuzak yüzünden, fedailerin en önemli ismi kendini vatan için feda etmek zorunda kalırken Alparslan'ın üzerine, altından kalkması çok zor bir görev yıkılır.

ALPARSLAN KARARLI BİR ŞEKİLDE YOLA ÇIKIYOR

Bu durumu da Çakırbeylilerin lehine çevirmeyi başaracak olan Alparslan, hayatını riske atma pahasına, çıktığı yolun sonunu görme konusunda ne kadar kararlı olduğunu bir kere daha kanıtlar.

MESUT İÇİN YENİ PLAN

Amcasının özgürlüğü karşılığında elindeki önemli bilgileri paylaşmayı teklif ettiği Mesut ise ölümü üzerine kurulan asıl plandan bihaberdir.

AKİF SAFINI DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Ünal Kaplan'ın da önemli bir rol üstleneceği planda ilk hedef Akif'i saf değiştirmeye ikna etmek olacaktır. Mesut tarafından kaleminin kırıldığını öğrenen Akif'i kandırmak için ise çok çaba sarf etmek gerekmeyecektir.

HAŞMET, FERMAN'I ÖLDÜRECEK Mİ?

İçinde bulundukları dünyanın bedelini sevdiklerinin kaybıyla ödeyen Çakırbeyliler, Ferman'ın ölümüne engel olmak için ellerinden geleni yaparlarken, Haşmet bu konudaki kararından vazgeçmez. Ömür'ün karşısında durduğu ölüm emri için Behzat da geri adım atmaya başlamışken işler birden tersine döner. Alparslan'ın planın başarılı olmasıyla cezaevinden çıkan Haşmet, ayağının tozuyla oğluyla ilgili karalarda kendinden başkasının söz hakkı olamadığını herkese gösterecektir.