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  • Son Güncelleme: 01.05.2019 02:21

. yeni bölüm fragmanı yayında! Çağatay'ın planı başarısız oluyor

Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Halka 16. bölüm fragmanı yayında mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi her hafta saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanında neler yaşandığını merak etmeye başladı. Peki, yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

HALKA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çağatay'ın herkesi dahil ettiği büyük iş başarısız olmuş, Cemal'in baskını ile çatışma çıkmıştır. Cihangir ve Kaan polis baskınında ayrı düşmüşlerdir.

BAHAR, KAAN'I VURUYOR

Bahar, karambolde karşısına çıkan birine ateş etmiş, vurduğu kişinin Kaan olduğunu son anda fark etmiştir. Çatışmanın harareti içinde Kaan'a ulaşmaya çabalamaktadır ama bu kolay olmayacaktır.

CİHANGİR, KAAN İÇİN ENDİŞELENİYOR

Cihangir, Kaan için endişelidir. Çağatay yenilmiş ama yılmamıştır. Kaan ve Cihangir ile ilgili tehlikeli planları vardır. Çağatay'ın kardeşine ve babasının yanındaki kişiye ulaşma çabaları tüm Halka'yı etkileyecektir.

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