Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Leke izleyicilerin dikkatini çekti. Yeni bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler merakla Leke 4. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

LEKE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasemin, Cem'le yüzleşmek için şirkete gider. Yasemin'in kalbini ikinci kez kıran Cem yaptığı hatanın farkına varır. Cem'in, Yasemin'e gönderdiği özür çiçeği de Birkan engeline takılır. Yasemin, Cem'i affedebilecek midir?

ARDA GÖZALTINA ALINIYOR

Emniyette tekne baskını olayı yüzünden köşeye sıkışan Birkan, yeni operasyon için düğmeye basar. Arda yeniden gözaltına alınır. Yasemin de gözaltına alınacak mıdır?

ŞİRİN ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Şirin, Serpil'in gönderdiği yeni işte ölümle burun buruna gelir. Yaşadığı korkuyla işi bırakmak istediğini Serpil'e söyler. Serpil Şirin'e özgürlüğünü verecek midir?

MURAT HIRÇINLAŞIYOR

Yasemin'in Cem'le görüşmeme kararı Murat'ı hırçınlaştırır. Yasemin Murat'a nasıl söz geçireceğini bilemez. Yurda Murat'ı ziyarete gittiğinde hiç beklemediği bir misafirle karşılaşır.

CEM VE YASEMİN İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Ferhan, Belkıs'ın yıllar sonra neden geri döndüğünü araştırmak ister. Ferhan'ın bu konuda yardım için çalacağı kapı Cem ve Yasemin için büyük bir tehlikedir.

CEM BAŞARILI OLACAK MI?

Mehmet ve Pelin'in, Cem'i CEO'luk yarışından diskalifiye etmek için ellerine güçlü bir koz geçer. Cem'in iş hayatında da kardeşiyle sınanacağı bu plan başarılı olacak mıdır?