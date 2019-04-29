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  • 29.04.2019 23:18
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 23:18

. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Yavuz'dan muhteşem plan!

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Yavuz'un planı dikkat çekti. Aksiyonun dorukta olduğu yeni bölümün ardından izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Söz 81. bölüm fragmanı yayında mı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Yavuz'un Dragan için yaptığı plan başarıya ulaştı. Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler merakla . bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz'un zekice planı sonucunda yakalanan Dragan adalet önünde hesap vermesi için tutuklanır.

EYLEM TEHLİKE ALTINDA

Eylem'in zor durumda olduğunu gören Tim hemen harekete geçip önlerine geleni indirir. Tim Eylem'e ulaştığında onu kafasına dayanmış bir silahla tehlikenin ortasında bulur.

LİNDA'DAN ÖNEMLİ BİLGİLER ALINIYOR

Yavuz ve Kopuk, Linda'dan aldıkları önemli bilgiler ışığında terör devleti planlarının arkasındaki kişiyi araştırmaya koyulurlar. Büyük patrona ulaşabilecekleri bir adres öğrenirler.

SADIK SORGUYA ALINIYOR

Harekât merkezinde Dragan ve yakın adamı Sadık paralel sorguya alınır. Dragan serbest bırakılmazsa İstanbul'un her yerinde büyük patlamalar olacağı tehdidinde bulunur. Eylem ve Yavuz çapraz sorguda önemli bilgiler edinirler.

TİM VE YAVUZ HAREKETE GEÇİYOR

Tim ve Yavuz ayrı kollardan İstanbul'daki olası terör saldırılarının önüne geçmek için harekete geçerler. Tim meydandaki canlı bombaların peşindeyken Yavuz da bu saldırıların arkasındaki asıl kişinin peşindedir. Zamana karşı verilen gerilim dolu mücadele esnasında daha büyük bir tehlikenin yaklaşmakta olduğunu anlayacaklardır.

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