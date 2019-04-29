Her pazartesi günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Vuslat'ın yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Aziz hayatını kökten değiştirecek bir karar verdi. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Vuslat 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tutuklanma kararını sükûnetle karşılayan Aziz, bu sırada hayatını kökten değiştirecek bir karar veriyor.

AZİZ'İN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Aziz'in cezaevinde can güvenliği tehlike altına girerken, koğuşta da dışarıda öğrenemediği sırların kapısını aralamaya devam eder.

TAHSİN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Aziz'in tutuklanmasını izlemek zorunda kalan Tahsin, bir yandan ailesine gelen tehditlerle uğraşırken diğer yandan geçmişiyle yüzleşmeye devam eder. Abisinin durumundan habersiz olan Kerem, kendi gerçekleriyle yüzleşmektedir.

FERİDE ANILARINI HATIRLIYOR

Feride'nin yaşayacağı büyük şok geçmiş anıları hatırlamasına sebep olur. Aziz'i kurtarabilmek uğruna, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, kader karşında yenilgiye uğrayacak ve oda kendi imtihanıyla yüz yüze kalacaktır.