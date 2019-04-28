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Pazar akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Zengin ve Yoksul dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Yeni bölümde Karan'ın alacağı karar şok etkisi yaratacak. Peki, Zengin ve Yoksul 4. bölümde neler olacak? Zengin ve Yoksul 4. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

ZENGİN VE YOKSUL 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nihal, teknede Meral'le karşılaştığında şok geçirir. Meral kendine hakim olamayıp Nihal'i tekneden iter.

BERRİN GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Diğer yandan Berrin, Meral'in Nihal'i tekneden ittiğini öğrenir. Aziz ise Aleyna'nın eve dönmesi için her şeyi yapacaktır.

AYSEL HİSLERİNİ SAKLAYAMIYOR

Karan ve Aleyna arasındaki ilişki giderek güçlenirken Aysel hislerini saklamakta zorlanmaya başlar.

AYSEL VE KARAN İÇİN ÇEMBER DARALIYOR

Emir, evine girenin Aysel'le ilişkili biri olduğunu düşünür. Aysel ve Karan için çember daralmaya başlamıştır.