Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 28.04.2019 20:03
  • Son Güncelleme: 28.04.2019 20:03

4. bölüm canlı izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler şimdi yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Pazar akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Yeni bölümde Karan'ın alacağı karar şok etkisi yaratacak. Peki, . bölümde neler olacak? Zengin ve Yoksul 4. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

ZENGİN VE YOKSUL 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Nihal, teknede Meral'le karşılaştığında şok geçirir. Meral kendine hakim olamayıp Nihal'i tekneden iter.

BERRİN GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Diğer yandan Berrin, Meral'in Nihal'i tekneden ittiğini öğrenir. Aziz ise Aleyna'nın eve dönmesi için her şeyi yapacaktır.

AYSEL HİSLERİNİ SAKLAYAMIYOR

Karan ve Aleyna arasındaki ilişki giderek güçlenirken Aysel hislerini saklamakta zorlanmaya başlar.

AYSEL VE KARAN İÇİN ÇEMBER DARALIYOR

Emir, evine girenin Aysel'le ilişkili biri olduğunu düşünür. Aysel ve Karan için çember daralmaya başlamıştır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriZengin ve Yoksul 4. bölüm canlı izle
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri