Pazar akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Nöbet dizisinin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, Nöbet dizisi final mi yapıyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

NÖBET DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kısa bir süre önce Show TV'de yayın hayatına başlayan Nöbet dizisi için final kararı alındı.

NÖBET NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Reytinglerde beklentiyi karşılayamayan projenin 8. bölümü itibarıyla ekrana veda etmesine karar verildi. Yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut'un oturduğu Nöbet dizisi kısa bir süre önce ekranlara gelmişti.

NÖBET DİZİSİNİN KONUSU

Yapımını Pana Film'in yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut'un oturduğu Nöbet dizisi kısa bir süre önce ekranlara gelmişti. Her Türk evladı asker doğar. Bazıları hem asker, hem kahraman… Bu milletin, bu ülkenin bekası için gece gündüz çalışırlar. Yeri gelir ölüme bile kafa tutarlar. Biz onlara "Kahraman" deriz. Onlar bize haykırarak cevap verir: Vatan sağ olsun!